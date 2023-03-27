Игроки сборной Украины вынуждены мириться с низкими оценками по мотивам своего выступления против Англии (0:2) в отборе на Евро-2024.

"После того, как Англия забила эти два молниеносных гола в первом тайме, они пронеслись до конца матча. Украина вообще не представляла особой угрозы, поэтому темп немного снизился.

Англия – Украина – 2:0 – видео голов и обзор матча

Гол Сака был выдающимся, Мэддисон поразил в своем первом матче со старта, а Тоуни получил свой долгожданный дебют в сборной Англии. "Три льва" именно там, где они хотят быть, имея максимальное количество очков на вершине группы С", – резюмировала представительница пресс-службы УЕФА Линси Хупер в своем отчете на официальном сайте организации.

Англия с 6 очками сразу захватывает лидерство в группе С, а у Украины 0 по итогам одного матча мартовского цикла. Следующая игра "сине-желтых" в отборе Евро-2024 запланирована на 16 июня – выезд к Северной Македонии.

Англия спокойно обыграла Украину – безумные эксперименты Ротаня, легкие пропущенные голы, безнадежный старт отбора Евро-2024