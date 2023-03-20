Инсайдер Игорь Бурбас сообщил о незначительных изменениях спарринга против Брентфорда, запланированного на 23 марта.

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"Сборная Украины все же будет играть с Брентфордом не на его тренировочной базе. Административный штаб нашей команды предложил сопернику вынести матч на полноценный стадион в пригороде Лондона. Вместо утреннего времени спарринг в ближайший четверг состоится ближе к вечеру. И при присутствии болельщиков, которых на трибунах может уместиться 2,5 тыс", – написал Бурбас в Telegram.

Напомним, клуб Егора Ярмолюка согласился помочь нашей команде с подготовкой к матчу против англичан. Сборная Украины сыграет против "Трех львов" 26 марта на Уэмбли, и это будет стартовый матч нашей команды в отборе на Евро-2024.

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