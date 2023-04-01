Желание Кабинета Министров Украины запретить отечественным спортсменам выступать в одних соревнованиях с белорусами и россиянами может иметь огромные последствия для футбола.

Недавно Международный олимпийский комитет разрешил россиянам и белорусам выступать на спортивных соревнованиях под нейтральным флагом. В ответ на это правительство Украины приняло решение, что наши спортсмены будут участвовать в отборе на Олимпиаду только в тех дисциплинах, где не будет представителей террористов. Кабмин запретил украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где будут представлены спортсмены из России и Беларуси. Юрист объяснил, что это касается и футбола на всех соревнованиях.

– Жан Беленюк опубликовал документ, согласно которому Кабинет Министров обязывает Министерство молодежи и спорта Украины рассмотреть вопрос о возможности лишения спортивных федераций статуса национальных, если их спортсмены будут участвовать с белорусскими и российскими спортсменами на одних международных соревнованиях. Участие наших команд в чемпионате Европы по футболу 2024 года подходит под эти критерии? Сборная Беларуси в нем участвует.

– Подходит. Тем более, что матчи отбора на Евро-2024 включены в Единый календарный план Минмолодьспорта.

– Получается, что, если Кабинет Министров примет нормативный акт в предлагаемой редакции, он будет фактически запрещать сборной Украины продолжать играть в отборе на Евро-2024, так как там есть белорусы. Иначе УАФ может оказаться под угрозой лишения статуса национальной?

– Конечно. По букве закона, Беларусь участвует в этих соревнованиях, значит УАФ должна будет снять сборную с отбора, чтобы не потерять свой статус. Но сейчас мы в разных группах, и неизвестно, возможно ли очное противостояние. Вероятность этого очень мала. Также известно, что 4 апреля исполком УЕФА планирует рассмотреть вопрос относительно исключения сборной беларуси из отбора Евро-2024, которая и так на данный момент занимает последнее место в группе. Поэтому, думаю, последствий никаких не будет.

УЕФА готовится исключить Беларусь из отбора Евро-2024

– А как насчет еврокубков?

– Очень интересный вопрос. Это же клубный турнир, УАФ не может влиять на решение клубов относительно участия в нем, но может потерять национальный статус...

– Если брать Олимпиаду, там все может происходить тоже без очной встречи, через общий зачет, но выходит, что наши спортсмены все равно должны сниматься…

– До самой Олимпиады еще долго. Наверняка, к тому времени будет четкая позиция как на национальном, так и международном уровне. А вот что касается отборочных и квалификационных турниров, и не только в футболе, то тут вопрос пока открыт. Участие спортсменов в отборе совместно с россиянами и белорусами ставит под удар федерацию.

– В теории, если дойдет до лишения УАФ статуса национальной ассоциации – какие могут быть для нее последствия? На ее месте должна появиться другая федерация?

– Национальный статус для любой спортивной федерации имеет огромное значение. Согласно ст. 20 Закона Украины "О физической культуре и спорте", только федерация с национальным статусом может представлять вид спорта в международной федерации, организовывать и проводить всеукраинские соревнования, а также рассчитывать на бюджетную поддержку вида спорта. Если полномочия по представительству УАФ в ФИФА и УЕФА принимаются там без ссылки на национальное законодательство, то с легитимностью проведения соревнований ПЛ, ПФЛ и аматоров могут возникать серьезные вопросы.

Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес Украине больше всего, Динамо хуже СК Днепр-1, зависимость от успехов Мудрика

– Насколько можно на законодательном уровне лишить УАФ статус национальной федерации?

– Лишение спортивной федерации статуса "национальной" осуществляется Минмолодьспортом в соответствии с Положением КМУ о предоставлении и лишении статуса национальной спортивной федерации от 18.01.2012 г. № 22.

Предусмотрен исключительный перечень случаев лишения спортивной федерации статуса национальной. Таких случаев три: нарушение условий договора о сотрудничестве между федерацией и Минмолодьспортом; выявление недостоверной информации в документах после предоставления статуса национальной; отмена решения о признании вида спорта.

Как видим, в настоящее время отсутствуют законодательные основания для лишения спортивной федерации статуса национальной из-за участия в соревнованиях с белорусами и россиянами. Для этого Кабинету Министров необходимо внести изменения в свое Положение, – резюмировал спортивный юрист Илья Скоропашкин в комментарии FanDay.

Ужас Мудрика, не одна жертва Саки, крутые дебютанты спасают репутацию Ротаня – оценки сборной Украины за фиаско на Уэмбли