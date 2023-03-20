Селезнёв принял решение о завершении профессиональной карьеры, сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.

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"Прощальный матч (а может и два) с участием звезд украинского футбола и по совместительству друзей Евгения состоится в начале лета. Ориентировочная дата – 5-6 июня. Ориентировочное место – Ужгород", – говорится в заметке.

Также отмечается, что Селезнев хотел сыграть свой последний матч за Минай против Шахтера, однако игру перенесли на 2023 год. Напомним, контракт 37-летнего нападающего был рассчитан до следующего лета, но, по информации СМИ, стороны расторгли его досрочно. В нынешнем сезоне Селезнев провел лишь 7 минут на поле и не отличался результативными действиями.

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