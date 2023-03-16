Два года назад C. Tangana предложил Сельте свои услуги / Relevo

23 августа 2023 года Сельта отпразднует столетний юбилей. В честь этого события руководство галисийцев обратилось к мадридскому рэперу C. Tangana с просьбой в сочинении клубного гимна. Об этом информирует Relevo.

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Сообщается, что сам рэпер два года назад обратился к Сельте через социальные сети и предложил свои услуги. C. Tangana является болельщиком Сельты, несмотря на то, что он родился в Мадриде. Это стало немаловажным фактором при выборе клубным руководством исполнителя будущего гимна.

После 25 туров в Ла Лиге Сельта занимает 11 место в турнирной таблице.