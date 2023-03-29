Семья Ярмоленко полностью перешла на украинский: "Хотим выделяться среди русскоязычных"
Инна Ярмоленко, жена капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко, призналась, что семья теперь общается на украинском.
"Я говорила больше на русском, английском языках, украинский помню только из школы, но сейчас, в этих условиях, конечно я понимаю, насколько это важно для меня лично, для моей семьи.
Ярмоленко: В сборной Украины русофобия на достаточно хорошем уровне
Честно говоря, именно в Арабских Эмиратах мы очень хотим, чтобы нас видели как украинцев, потому что очень много русскоязычных здесь, и мы очень хотим выделяться. Чтобы все слышали, что мы из Украины, потому что мы этим гордимся.
Я считаю, что Андрей разговаривает лучше из нас, детям довольно тяжело, но они очень стараются. Андрей говорит исключительно на украинском языке с детьми, даже с самым молодым, чтобы прививать ему это с самого детства.
Андрей всегда со своими родителями и семьей разговаривал на украинском. Со мной на русском, а с ними – на украинском. Для него это не была проблема", – рассказала Инна в интервью Анне Ребровой.
Аль-Айн без Ярмоленко нелогично проиграл Аль-Насру – конец продолжительной топ-серии Реброва