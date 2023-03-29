Сенсационный дубль Мактоминая в видеообзоре Шотландия – Испания – 2:0
29 марта 2023 - Читати українською
В матче второго тура отбора к Евро-2024 сборная Шотландии разобралась с Испанией (2:0). Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
завершено
Сборная Испании проиграла с разницей в два (или более) мяча впервые с июня 2016 года – тогда "Фурия Роха" уступила на Евро Италии Антонио Конте 0:2.
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Дублем в Глазго выстрелил полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминай. Как информирует Opta, последний раз шотландец забивал в ворота Испании два мяча в далёком 1984 году. Это удалось Мо Джонстону в отборочном матче к ЧМ-1986. Та встреча также завершилась победой "горцев" – со счётом 3:1.
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