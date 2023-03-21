Хосе Луис Мендилибар подписал контракт с Севильей до конца этого сезона.

Во вторник, 21 марта, баскский специалист проведёт свою первую тренировку в качестве наставника Севильи. Как информирует официальный сайт клуба, Мендилибар подписал контракт до 30 июня 2023 года.

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Мендилибар – опытный тренер, который провёл в качестве тренера 448 матчей в элитном испанском дивизионе. Он одержал 128 побед во главе Эйбара, Атлетика, Вальядолида, Осасуны, Леванте и Алавеса.

Мендилибар известен своей верностью определённому стилю игры, во главе угла которого стоит гегенпрессинг. Его задачей станет спасение Севильи в Ла Лиге. Сейчас команда 14 место в турнирной таблице чемпионата Испании и продолжает участвовать в Лиге Европы.

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