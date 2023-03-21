Анадалусийский клуб на официальном сайте подтвердил увольнение Хорхе Сампаоли.

Худшая команда Примеры уволила третьего тренера за сезон

Аргентинец имел за плечами неплохой сезон 2016/17 с Севилией и в октябре пришел спасать ситуацию после провального старта Хулена Лопетеги. Вторая каденция длилась чуть больше 5 месяцев и 31 матч – 13 побед, 6 ничьих и 12 поражений. "Нервионцы" едва пробились в четвертьфинал Лиги Европы, но в чемпионате Испании оставались вблизи зоны вылета (всего 2 очка запаса). Руководство клуба решило доверить задачу выживания другому тренеру.

Новый рулевой Севильи дебютирует 1 апреля гостевым матчем против прямого конкурента – Кадиса. Также андалусийцы сыграют с МЮ в четвертьфинале Лиги Европы (13 и 20 апреля).

Севилья осталась рядом с зоной вылета, Вильяреал разгромил Осасуну, Сосьедад прервал 4-матчевую безвыигрышную серию