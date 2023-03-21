Севилья официально уволила Сампаоли – вторая каденция длилась всего 5 месяцев и оказалась провалом
Руководство Севильи решилось сменить главного тренера во время международной паузы.
Анадалусийский клуб на официальном сайте подтвердил увольнение Хорхе Сампаоли.
Худшая команда Примеры уволила третьего тренера за сезон
Аргентинец имел за плечами неплохой сезон 2016/17 с Севилией и в октябре пришел спасать ситуацию после провального старта Хулена Лопетеги. Вторая каденция длилась чуть больше 5 месяцев и 31 матч – 13 побед, 6 ничьих и 12 поражений. "Нервионцы" едва пробились в четвертьфинал Лиги Европы, но в чемпионате Испании оставались вблизи зоны вылета (всего 2 очка запаса). Руководство клуба решило доверить задачу выживания другому тренеру.
Новый рулевой Севильи дебютирует 1 апреля гостевым матчем против прямого конкурента – Кадиса. Также андалусийцы сыграют с МЮ в четвертьфинале Лиги Европы (13 и 20 апреля).
Севилья осталась рядом с зоной вылета, Вильяреал разгромил Осасуну, Сосьедад прервал 4-матчевую безвыигрышную серию