"Даже счет 0:0 при такой игре был бы неплохим результатом. Но мы выигрывали, и команда в раздевалке разочарована, поэтому 1:1 – это не очень хорошо. Хотя все будет решаться в Роттердаме, посмотрим, как будет.

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Фланги Шахтера были без поддержки? Да, конечно, ведь два основных фланговых защитника пропускали эту игру. С Ренном Конопля заработал пенальти, Богдан Михайличенко тоже слева очень неплохо выглядит. Без них было тяжело, и это было заметно. Но в следующем матче они уже будут с командой, поэтому надеюсь на положительный результат.

Возвращение основных защитников будет главным тактическим изменением? Это будет одним из наших усилений. Но если каждый прибавит, то будем лучше выглядеть и биться за выход в 1/4 финала Лиги Европы", – поделился Швед в послематчевом комментарии на MEGOGO.

Напомним, что "горняки" разошлись миром с Фейеноордом (1:1). На курьезный гол Ракицкого результативно ответил Бульяуде.

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