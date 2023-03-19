"Горняки" сумели оправиться от разгромного поражения Фейеноорду и победили Рух в поединке 18-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Шахтер – Рух на "Футбол 24".

Шахтер ожидаемо захватил инициативу, но забить удалось в середине первого тайма. Матвиенко оказался в штрафной соперников, получил скидку от Крыськива и пробил в дальний угол.

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Очень скоро Дмитрий удвоил преимущество "горняков", классно среагировав на рикошет от защитника соперников. Неплохие моменты имел Келси, а Рух ответил со стандарта перед перерывом – Трубин забрал мяч в руки. Во втором тайме Шахтер почти не создавал моментов, но смог удержать комфортное преимущество.