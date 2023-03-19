Астрологи объявили месяц забивания семи голов в одни ворота. Тренд задал Шахтер, который прибил Металлист. Затем Ливерпуль вынес МЮ, а Манчестер Сити – Лейпциг. После этого трендмейкер сам стал жертвой, глотнув семь голов в Роттердаме.

"Это – пиз**ц!": Сабо прокомментировал позорный вылет Шахтера от Фейеноорда, раскритиковав Йовичевича

Тем не менее, "горняков" на фоне европейских топов выделяет одна важная черта – они таки смогли забить в ответ. Таким образом, можно констатировать, что Шахтер > МЮ и РБ Лейпциг. Об этом даже Игор Йовичевич сказал на пресс-конференции.

На этом еврокубки для дончан завершились. Это произошло достаточно вовремя, ведь нужно бороться с СК Днепр-1 за лидерство в УПЛ. Держаться в чемпионской гонке на фоне переездов через всю Украину и Европу было непросто, однако на старте второго круга Шахтер действовал уверенно – команда одержала три победы с суммарным счетом 14:1.

В общем, в глаза бросается чрезвычайно крутая готовность "оранжево-черных" ко второй части сезона. Подопечные Игора Йовичевича выдерживали высокую интенсивность в еврокубках. Они даже неплохо выходили из-под плотного прессинга – в Роттердаме довольно часто удавалось преодолевать первую или вторую фазу давления, выводя мяч в центр (там в бой вступала высокая линия защиты Фейеноорда). Просто нидерландцы выдали чрезмерную интенсивность и качество организации для нынешнего Шахтера, да и тактика у них достаточно нетипичная (бешеная ставка на лонгшоты).

В рамках УПЛ дончане без проблем крушили "автобусы". Ну, почти без проблем – Кривбасс в предыдущем туре держался достаточно долго. Неизвестно, чем бы все завершилось, если бы не точный дальний выстрел Судакова. Именно на этот матч должны ориентироваться все соперника в чемпионате Украины.

Сегодня выдержать экзамен Шахтером придется Руху. Команда Леонида Кучука на старте второго круга не впечатлила – победа над кризисным Металлистом не обошлась без судейских ошибок (в частности, харьковчане не получили пенальти). Неделю назад львовяне проиграли Колосу в матче без моментов, пропустив со стандарта.

В общем, можно констатировать – Рух за зиму не стал слабее, но и прогресс у коллектива нулевой. В глаза пока бросается только критическая зависимость от Климчука и Сапуги. Осенью их важность для "желто-черных" также была высокой, однако сейчас без этих двух исполнителей футбол Руха начинает хромать на обе ноги. Собственно, именно отсутствием Климчука и Сапуги объясняется бледная игра против Колоса.

Сегодня Юрий вернется в состав, а вот о готовности Марка информации нет. Предыдущий матч он пропустил. Зато точно не сыграет центрбек Дидык, которого придется менять менее опытным Веремеенко. Это – тяжелый удар по автобусу, который выставит Рух.

Кадровая ситуация

Травмированы: Сапуга (под вопросом) – Корниенко, Зубков, Конопля

Дисквалифицированы: Дидык (Рух)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Рух

Шахтер: Трубин – Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Джурасек – Швед, Судаков, Петряк – Келси

Рух: Панькив – Роман, Слюбик, Веремеенко, Лях – Довгий, Слюсар – Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Конечно же, в этом матче невозможно прогнозировать что-то, кроме победы Шахтера. Можно было бы зацепиться за усталость после еврокубков и определенную ротацию состава, однако это не аргумент. Во встрече первого круга львовяне еще до перерыва остались в большинстве – и что? Дончане уверенно победили, а Рух боялся даже за центр поля перейти.

Кроме игрового и кадрового преимущества над "желто-черными", Шахтер имеет еще и огромную турнирную мотивацию. СК Днепр-1 вчера потеснил команду Игоря Йовичевича на вторую позицию, поэтому сегодня надо побеждать любой ценой. Рух же в случае поражения ничего не потеряет. А поражение сегодня вполне вероятно.

Колос – Минай, Ингулец – Черноморец: анонс матчей УПЛ