Шахтер и Рух выясняют сильнейшего в 18-м туре Премьер-лиги. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Шахтер – Рух стартовал в 15:00 на Арене Львов. На неделе "горняки" проиграли Фейеноорду 1:7 и завершили выступления в еврокубках. Команда Игора Йовичевича теперь может сосредоточиться на чемпионате Украины, где после победы СК Днепр-1 над Вересом опустилась на второе место.

Шахтер – Рух: анонс матча УПЛ

Победа во Львове позволит Шахтеру вернуть лидерство в турнирной таблице. В чемпионате подопечные Йовичевича весной идут без потерь – три разгромных победы с общим счетом 14:1. Поэтому зацепиться за очки Руху будет непросто, но очень желательно – "желто-черные" разместились сразу над зоной переходных матчей. Команда Леонида Кучука весной обыграла Металлист и уступила Колосу.

Матч первого круга завершился минимальной победой Шахтера со счетом 1:0. Единственный гол тогда забил Ефим Конопля, а Михаил Мудрик, которого уже нет в команде, получил красную карточку.

Кевин Келси дебютирует в стартовом составе Шахтера. Свой шанс получил и грузин Георгий Гочолейшвили. С первых минут вышли также Ракицкий и Джурасек – 4 смены от Йовичевича после матча в Роттердаме.

Прямая трансляция игры доступна на Setanta Sports (OTT-платформе и канале Setanta Sports+). Следить за основными событиями поединка можно в онлайн "Футбол 24".

Стартовые составы:

Шахтер: Трубин – Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Джурасек – Бондаренко, Судаков, Крыськив – Келси.

Рух: Панькив – Роман, Слюбик, Холод, Лях – Довгий, Эдсон – Соломон-Отабор, Притула, Альваренга – Климчук.