Центральный защитник Шахтера Николай Матвиенко готовится продлить контракт с "горняками", сообщает Фабрицио Романо.

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По информации известного инсайдера, новый договор между сторонами будет действителен до июня 2028 года. Финансовые детали сотрудничества не сообщаются.

Романо напомнил, что зимой Шахтер отклонил предложение от Брайтона в размере 20 млн евро, оценивая украинца в 30 миллионов. Английский клуб якобы планирует вернуться к трансферу летом.

К слову, в текущем сезоне Матвиенко провел за "горняков" 25 матчей во всех турнирах, в которых отдал 3 ассиста. Действующее соглашение 26-летнего защитника с дончанами рассчитано до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 11 млн евро.

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