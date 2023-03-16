"В первом тайме Шахтер хорошо выступил, и вы видели, как наши футболисты блокировали их удары в штрафную площадь. Они были так настроены получить хороший результат.

Фейеноорд – Шахтер – 7:1 – видео голов и обзор матча Лиги Европы

Это было нереально, как мы так быстро укротили матч. Обычно нам нужно больше моментов, чтобы забить, поэтому спасибо моим игрокам за такую эффективность в этот вечер", – рассказал после матча тренер Фейенорда.

Напомним, что по сумме двух матчей "горняки", к сожалению, проиграли нидерландской команде с общим счетом 2:8.

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