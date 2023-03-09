Шахтер – Фейеноорд: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Шахтер встречается с Фейеноордом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Шахтер – Фейеноорд стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть матч в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.
Шахтер попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов. В первом раунде плей-офф "горняки" прошли Ренн.
Шахтер – Фейеноорд: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы
Стартовые составы команд
Шахтер: Трубин – Тейлор, Матвиенко, Ракицкий, Топалов – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Крыськив, Судаков – Траоре.
Запасные: Пятов, Шевченко, Тотовицкий, Швед, Сикан, Джурасек, Келси, Очеретько, Фарина, Назарина, Петряк
Фейеноорд: Велленройтер – Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман – Кокчю, Виффер, Шимански – Джаханбахш, Химинес, Идрисси.