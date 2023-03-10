Шахтер расписал ничью с Фейеноордом в 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на "Футбол 24".

Команде Игора Йовичевича было очень тяжело на протяжении всего поединка. Нидерландцы тотально давили, нанеся более 20 ударов, но оборона и Трубин спасали длительное время. Шахтер же воспользовался всего одним моментом.

Шахтер не удержал победу над Фейеноордом – провал резервиста перечеркнул старания Ракицкого, забившего гол ягодицами

Это Ракицкий курьезно забил после подачи с углового! Тем не менее давление Фейеноорда дало результат. На 88 минуте Бульяуде опередил Тейлора и замкнул прострел. Нидерландцы отличились и во второй раз, но арбитр зафиксировал офсайд. Финальные 1:1 на табло. Ответный матч состоится 16 марта.