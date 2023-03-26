Защитник Шахтера Богдан Михайличенко, который выступает за "горняков" на правах аренды, может перебраться в донецкий клуб на полноценной основе.

Шахтер планирует активировать опцию выкупа Богдана Михайличенко из Андерлехта, информирует Sport.ua.

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Игрок также хочет продолжить выступать в Украине, чтобы быть ближе к своей семье. Пока неизвестно, за какую сумму "горняки" смогут выкупить Михайличенко. Transfermarkt оценивает защитника в 2,5 млн евро.

Заметим, что Михайличенко провел 23 матча за Шахтер в текущем сезоне, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами.

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