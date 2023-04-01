Основная позиция Кеннеди – центрфорвард, хотя он может также левого и правого вингеров. "Горняки" планируют закрыть сделку в летнее трансферное окно, сообщает Torcedores.com.

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20-летний нападающий, чей контракт с бразильцами рассчитан до конца 2025 года, не против попробовать силы в Европе, а руководство "трехцветных" не настроено препятствовать будущим переговорам.

Флуминенсе хочет получить за своего воспитанника 5 миллионов евро. Ранее бразильцы имели предложения по трансферу форварда от Чикаго Файр из США и Браги из Португалии. Также им интересовались клубы из Испании, Франции и Италии. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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