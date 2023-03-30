Кривбасс и Шахтер обязаны уплатить штраф в размере 10 тысяч гривен за поведение Игора Йовичевича (наставника "горняков") и Артема Гагарина (вице-президента криворожан), сообщает официальный сайт УАФ.

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Тогда скандал вспыхнул из-за того, что Йовичевич отказался пожать руку после игры, а затем и нецензурно высказался в адрес Гагарина, но уже на послематчевой пресс-конференции оба разрешили этот конфликт.

Напомним, что поединок завершился разгромной победой Шахтера со счетом 3:0.

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