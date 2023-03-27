Шахтер назвал игроков, претендующих на звание лучшего в марте – Ракицкий и еще двое воспитанников против новичка
27 марта 2023 - Читати українською
"Горняки" назвали четырех претендентов на звание лучшего игрока команды в марте.
Шахтер в своем Telegram-канале проводит голосование, кто из игроков претендует на звание лучшего в марте.
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На награду претендует четверо игроков: Ракицкий, Судаков, Зубков и Келси. Добавим, что Ракицкий отметился двумя голами и ассистом после возвращения в Шахтер, а Келси, который стал игроком "горняков" этой зимой, дважды забил.
Что касается Судакова, то Георгий забил и отдал две результативные передачи в марте, а Зубков за этот месяц записал в свой актив дубль в ворота Металлиста 1925.
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