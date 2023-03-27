Шахтер в своем Telegram-канале проводит голосование, кто из игроков претендует на звание лучшего в марте.

Шахтер готовится к выкупу экс-игрока Динамо, – СМИ

На награду претендует четверо игроков: Ракицкий, Судаков, Зубков и Келси. Добавим, что Ракицкий отметился двумя голами и ассистом после возвращения в Шахтер, а Келси, который стал игроком "горняков" этой зимой, дважды забил.

Что касается Судакова, то Георгий забил и отдал две результативные передачи в марте, а Зубков за этот месяц записал в свой актив дубль в ворота Металлиста 1925.

Динамо загубило, а Шахтар – знайшов