Полузащитник "горняков" Георгий Судаков опередил партнеров по команде в борьбе за звание самого полезного.

Официальный сайт Шахтера сообщил результаты голосования болельщиков относительно лучшего игрока команды в марте. Награда досталась Георгию Судакову.

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За 20-летнего хавбека проголосовало 4549 болельщиков (40,9%), что позволило ему опередить Ярослава Ракицкого (3346 голосов). Впервые в такой рейтинг попал новичок команды Кевин Келси (2512), а замкнул четверку лучших Александр Зубков (704).

К слову, в марте Судаков выходил в стартовом составе "горняков" во всех 5 матчах, 4 из которых провел без замены. На счету полузащитника – победный гол и результативная передача в матче с Кривбассом (3:0), а также ассист в поединке Лиги Европы с Фейеноордом (1:1).

Напомним, лучшим игроком февраля болельщики признали голкипера Анатолия Трубина.

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