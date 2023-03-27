Шахтер не устроил ценник на базу Руха – "горняки" ищут новый дом за рубежом
Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о переговорах между донецким и львовским клубом по распределению инфраструктуры академии винниковчан.
"Давайте по фактам. Рух и Шахтер разговаривали о распределении инфраструктуры для академии – базы, которая могла бы быть удобной и для академии Шахтера. Часть этой академии сейчас в Хорватии, часть – в Счастливом в Киевской области.
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По моей информации, более детализированный разговор был о том, чтобы поделиться пополам, поделить финансирование и пользоваться этой академией на паритетных началах.
Насколько я знаю, Шахтер получил определенный ценник, который его не устроил. Сейчас ищется новая база. Если не ошибаюсь, в Словении", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".
Напомним, Шахтер сейчас лидирует в турнирной таблице УПЛ, Рух – четырнадцатый.
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