Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о переговорах между донецким и львовским клубом по распределению инфраструктуры академии винниковчан.

"Давайте по фактам. Рух и Шахтер разговаривали о распределении инфраструктуры для академии – базы, которая могла бы быть удобной и для академии Шахтера. Часть этой академии сейчас в Хорватии, часть – в Счастливом в Киевской области.

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По моей информации, более детализированный разговор был о том, чтобы поделиться пополам, поделить финансирование и пользоваться этой академией на паритетных началах.

Насколько я знаю, Шахтер получил определенный ценник, который его не устроил. Сейчас ищется новая база. Если не ошибаюсь, в Словении", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Шахтер сейчас лидирует в турнирной таблице УПЛ, Рух – четырнадцатый.

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