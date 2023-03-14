– Не могу не спросить о Ракицком и его возвращении в Шахтер, который многих возмутило. Даже у вас под постом в Facebook, в котором вы сообщили о подписании Ярослава, достаточно негативных комментариев. Как вы к этому относитесь?

– Вы знаете, под всеми моими постами есть негативные комментарии, даже когда я поздравляю болельщиков с Новым годом. После войны 24 февраля 2022 года он покинул Зенит и присоединился к Шахтеру на товарищеских матчах, где мы собирали деньги на армию и для беженцев. При этом у него было достаточно предложений от турецких и испанских клубов. И даже сегодня ему предлагают зарплату гораздо большую, но она остается с нами. Ракицкий – это человек с большим сердцем.

Ракицкий проигнорировал журналистов после матча Лиги Европы - видео "бегства"

– Но ведь претензия у общества в другом, насколько я понимаю. Шахтер подписал Ракицкого, после 2014 года игравшего в России, при этом ни клуб, ни сам Ярослав не коммуникируют этот шаг. Вроде бы не нужно найти общий язык с болельщиками.

– Обещаю в ближайшее время прокоммуникировать. Чтобы он вышел и сказал все, что думает об этой ситуации. Здесь вопросов не будет, организуем.

– Ярослав готов к этому?

– Да. Я вам честно скажу, не до этого было. Трансферное окно только закрылось на днях, мы занимались всеми этими вопросами – кого покупать, кого продавать, кого в аренду. Очень много вопросов было, – сказал Палкин в интервью Tribuna.

Ракицкий в Шахтере: серьезные репутационные потери для клуба, сразу четыре плюса для команды