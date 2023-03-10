Шахтер обнародовал свой путь на игру с Кривбассом – команда будет в пути около 14 часов
Делегация "горняков" проделает немалый путь, чтобы сыграть выездной поединок УПЛ против Кривбасса.
После игры с Фейеноордом Шахтер начал свой непростой путь в Кривой Рог, где должен сыграть с Кривбассом, сообщает официальный Telegram-канал "горняков".
Курьезный гол Ракицкого в видеообзоре матча Шахтер – Фейеноорд – 1:1
После завтрака в Варшаве команда отправилась в аэропорт, откуда вылетит в Кишинев. Там делегация Шахтера сядет на автобус, которым и отправится в Кривой Рог. В общем, команда потратит на путь 14 часов.
Добавим, что игра Шахтера с Кривбассом состоится 12 марта, начало матча в 14:30. "Горняки" делят первое место с СК Днепр-1 – у обеих команд по 36 очков.
Таблица коэффициентов УЕФА: конкурент увеличил отрыв от Украины, но Шахтер может быстро всё исправить