После игры с Фейеноордом Шахтер начал свой непростой путь в Кривой Рог, где должен сыграть с Кривбассом, сообщает официальный Telegram-канал "горняков".

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После завтрака в Варшаве команда отправилась в аэропорт, откуда вылетит в Кишинев. Там делегация Шахтера сядет на автобус, которым и отправится в Кривой Рог. В общем, команда потратит на путь 14 часов.

Добавим, что игра Шахтера с Кривбассом состоится 12 марта, начало матча в 14:30. "Горняки" делят первое место с СК Днепр-1 – у обеих команд по 36 очков.

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