После поражения от Фейеноорда 1:7 и вылета из Лиги Европы Шахтер сосредоточился только на чемпионате Украины. СК Днепр-1 накануне победил Верес, поэтому "горнякам" нужно было обыгрывать мотивированный Рух, чтобы вернуть себе первую строчку УПЛ с преимуществом в три очка. В первом круге "желто-черные" дали бой команде Йовичевича, которая только под занавес игры дожала львовян после гола Ефима Конопли.

Тренер Шахтера, проводивший 100-й матч в УПЛ в статусе наставника, сделал 4 замены по сравнению с игрой в Роттердаме. Нападающий Кевин Келси дебютировал в старте "оранжево-черных", свой шанс в поединке на Арене Львов получили Джурасек, Гочолейшвили и Ракицкий. Интересно, что в запасе Шахтера сидел Ефим Конопля – ранее сообщалось, что из-за травмы он не поедет в сборную Украины на матч с Англией. Руслан Ротань, сидевший на трибунах в компании других уважаемых гостей, возможно, был удивлен.

В чемпионате Украины Шахтер весной шел без потерь – три разгромных победы с общим счетом 14:1. Рух, очевидно, настроен было прервать эту серию, ведь "желто-черные" разместились сразу над зоной переходных матчей. Команда Леонида Кучука в предыдущих турах обыграла Металлист и уступила Колосу.

Зимние новички Шахтера организовали первый момент в поединке. Гочолейшвили подал с фланга, Келси головой пробил над воротами. Венесуэлец имел еще один шанс – его удар с левой парировал Панькив. Бондаренко головой не попал в створ после подачи углового. Судаков чуть не повторил свой шедевр Кривбассу – мяч после пушки Георгия полетел над перекладиной. Полное преимущество "горняков" в дебюте игры. Рух только отбивался.

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Ракицкий со штрафного влупил в стенку, а со второй попытки чуть не отдал ассист на Крыськива – в последний момент Слюбик снял мяч с головы хавбека Шахтера. Но на 27-й минуте Рух не спасло уже ничего. Матвиенко, игравший сегодня слева в защите, после скидки головой от Крыькива пробил в дальний угол. 1:0 – давление Шахтера воплотилось в логичный гол. Большую роль в нем сыграли и Ракицкий с Келси – первый классно отдал, второй умело поборолся.

Молодая защита Руха заметно "поплыла". Через несколько минут счет стал 2:0. Судаков отдал в центр штрафной, Крыськив подстроился под мяч и в касание прошил Панькива. Очень просто. Шахтер снял почти все вопросы уже на 32-й минуте.

Но останавливаться не собирался. Келси оказался совершенно один в штрафной, Гочолейшвили выдал идеальный пас на голову, однако удар Кевина был очень неудачным. Рух напомнил о себе только в компенсированное время, и сразу чуть не забил. Слюбик с линии вратарской замыкал подачу со штрафного – Трубин спас. На этом первый тайм завершился.

На вторую половину появился Ефим Конопля. История с его "травмой" и неприездом в сборную Украины становится все интереснее – по крайней мере, до появления объяснений Йовичевича или Ротаня. Почти сразу "горняки" разыграли классную атаку с пасами в одно касание. Все испортил Траоре, влезший в офсайд и не сумевший принять мяч. Лассина вышел в перерыве вместо Келси, который имел желтую карточку, несколько раз ошибся и рисковал оставить команду в меньшинстве.

"Желто-черные" начали активнее идти вперед и даже имели хотя бы полумоменты. Шахтер тоже мог забивать – стоит вспомнить хотя бы момент Траоре, который с лета не попал в ворота. Подопечные Йовичевича после изнурительного графика откровенно перешли на эконом-режим и спокойно удержали результат, сделанный еще до перерыва.

2:0 – Шахтер набрал 42 очка и идет на международную паузу в статусе лидера УПЛ. "Горняки" опережают СК Днепр-1 на 3 пункта. Отрыв от Динамо, которое сыграло на матч больше, составляет 9 баллов. Рух ничего не сумел противопоставить более сильному сопернику и опустился в зону переходных матчей – 14 место, 17 очков.

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