26-летний защитник подписал новый контракт, рассчитанный до 31 декабря 2027 года, сообщает официальный сайт "горняков". Предыдущее соглашение было действующим до лета 2025-го.

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Интересно, что зимой Матвиенко мог перейти в Брайтон, но Шахтер отклонил предложение в размере 20 миллионов евро, оценив своего игрока в 30 млн. Коллектив Роберто Де Дзерби планирует вернуться к трансферу летом.

Напомним, Николай является воспитанником дончан, за первую команду дебютировал в 2015-м. С тех пор наиграл 157 поединков (26 в этому сезоне) и выиграл 8 трофеев: трижды становился чемпионом, завоевал четыре национальных Кубка и один Суперкубок.

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