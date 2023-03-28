Шахтер может сильно не волноваться по поводу своего заработка на Винисиусе Тобиасе.

Лион также заинтересован в услугах 19-летнего легионера "горняков", сообщает DefensaCentral.

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Аренда Тобиаса в Реале завершается летом, и мадридцам нужно принимать окончательное решение. Соглашение предусматривает право первоочередного выкупа за 18 млн евро, но "сливочные" хотели бы сэкономить. Если Реал не достигнет согласия с Шахтером, то в битву за игрока вполне может вмешаться Лион. "Ткачи" ищут замену своему правому защитнику Мало Гюсто, который летом перейдет в Челси и принесет 30 млн евро.

Напомним, сам Шахтер зимой 2022-го заплатил Интернасьоналу за Тобиаса 6 млн евро, но бразилец не успел сыграть ни одного официального матча. За взрослую команду Реала защитник также пока не дебютировал, хотя является ключевым игроком молодежки – 32 матча, 5 ассистов в сезоне.

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