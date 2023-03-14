Фейеноорд и Шахтер узнали бригаду арбитров, которая будет работать на ответном матче 1/8 финала ЛЕ.

Главным рефери будет 39-летний испанец Хиль Мансано, сообщает официальный сайт УЕФА. Ассистенты на линиях – Анхель Невадо и Икер Де Франсиско. Резервным арбитром был назначен Хосе Луис Мунуэра.

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Ранее Мансано дважды пересекался с украинскими клубами в еврокубках, и оба раза завершались вылетами наших команд. В 2014-м испанец судил ответный матч квалификации ЛЕ между Черноморцем и Сплитом (0:0), а в 2018-м – битву Динамо и Лацио.

Сценарий походил на нынешнюю ситуацию Шахтера. Первый матч на стадии 1/8 финала ЛЕ также завершился ничьей (2:2), а во втором киевляне под наблюдением Мансано потерпели фиаско (0:2). Опытный рефери успел собрать коллекцию скандалов – конфликтовал с Месси, "убивал" Шальке Евгения Коноплянки в Лиге чемпионов и удалял Жерара Пике в прощальном матче.

Напомним, встреча Фейеноорд – Шахтер состоится в четверг, 16 марта, в 19:45 по Киеву. В первой игре команды разошлись миром 1:1.

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