Шахтер прекратил сотрудничество с титульным спонсором – официальное заявление "горняков"
Донецкий клуб отреагировал на решение СНБО относительно букмекерских компаний.
"В связи с обнародованием Указа Президента Украины № 145/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", Шахтер заявляет о прекращении сотрудничества с титульным партнером клуба компанией Parimatch", – сообщает пресс-служба "горняков".
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Напомним, накануне логотипы Parimatch исчезли с официального сайта Шахтера. Кроме того, Шахтер заменил в своих аккаунтах в социальных сетях рекламные баннеры букмекера на фото с флагом Украины.
К слову, Parimatch также является спонсором СК Днепр-1, Черноморца и Львова.
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