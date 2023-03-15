"Успела ли команда физически восстановиться перед поединком с Фейеноордом? Завтра увидим, но, думаю, морально команда точно готова. Мы знаем уровень матча, после встречи в Варшаве сделали определенные коррективы.

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Первая игра получилась тяжелой, но надеемся, что тогда мы не показали своего лучшего футбола. Думаю, мы имеем запас потенциала для своего лучшего футбола. Завтра будем биться от первой до последней минуты. Есть хороший коллектив, который неоднократно показывал себя хорошо в матчах, где не был фаворитом. Мы приехали выиграть матч, однако это будет очень трудно сделать, ведь на стадионе Фейеноорда всегда фантастическая публика и атмосфера. Но мы готовы!

Готовились ли к одиннадцатиметровым? Пенальти – это лотерея, спокойствие и уверенность, что ты отобьешь или забьешь. Если это удалось сделать несколько раз на тренировке, это еще ничего не значит. Все происходит в моменте. Тогда в Ренне мы забили гол на последних минутах и имели над соперником психологическое преимущество. Повторюсь: пенальти – момент психологии, твои тренировки вчера не означают, что ты лучше выполнишь одиннадцатиметровый сегодня. Все дело в спокойствии и уверенности", – сказал Йовичевич на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, первый поединок между Шахтером и Фейеноордом в Варшаве завершился со счетом 1:1. Ответный матч состоится в четверг, 16 марта. Начало встречи в 19:45.

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