Шахтер пытался подписать замену Мудрику – бразильский клуб захотел втрое больше денег
30 марта 2023 - Читати українською
Дончане находятся в поисках усиления атакующего звена. Внимание традиционно приковано к бразильскому рынку.
Шахтер за 2 миллиона евро пытался подписать Эгиналдо, представителя Васко да Гамы, утверждает Globo.
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Предложенная сумма не удовлетворила бразильцев. Те хотят не менее 6 миллионов в евровалюте. Также 18-летнего таланта стремился подписать неназванный португальский клуб, но об аренде договориться не удалось.
Заметим, у Эгиналдо есть контракт с Васко да Гаммой до лета 2027 года. За первую команду левый вингер, который может сыграть в центре нападения и на противоположном фланге, провел 25 матчей, в которых отличился 3 голами.
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