Шахтер заработал более €43 млн за еврокубковый сезон-2022/23, Динамо – втрое меньше, чем в прошлом
Украинские клубы по-разному выступили в текущей еврокубковой кампании, что отразилось на доходах. Цифры не окончательные, но итоговые выплаты будут максимально близки к указанным.
Шахтер заработал в этом сезоне еврокубков 43 миллиона 626 тысяч евро:
– 15 640 625 евро за выход в групповой раунд Лиги чемпионов
– 2 800 000 евро за победу над Лейпцигом
– 2 790 000 евро за три ничьи с Селтиком и Реалом
– 20 466 000 евро за клубный коэффициент в ЛЧ
– 229 480 евро нераспределенных денег
– 500 000 евро за плей-офф раунд Лиги Европы
– 1 200 000 евро за 1/8 финала Лиги Европы
Динамо заработало за сезон 12 миллионов 670 тысяч евро (в прошлом был 31 миллион из-за участия в Лиге чемпионов):
– 5 000 000 евро за вылет в плей-офф отбора Лиги чемпионов
– 3 632 800 евро за попадание в группу Лиги Европы
– 210 000 евро за ничью с АЕКом
– 3 828 000 евро за клубный коэффициент в ЛЕ
СК Днепр-1 заработал в текущих еврокубках 6 миллионов 82 тысячи евро:
– 100 000 евро за игру в плей-офф отбора Лиги Европы
– 2 937 500 евро за попадание в группу Лиги конференций
– 1 500 000 евро за три победы над Аполлоном и Вадуцом
– 166 000 евро за ничью с Вадуцом
– 578 500 евро за клубный коэффициент в ЛК
– 175 350 евро нераспределенных денег
– 325 000 евро за второе место в группе ЛК
– 300 000 евро за плей-офф ЛК
Заря заработала 650 тысяч евро
– 100 000 евро за игру в 3 раунде отбора Лиги конференций
– 550 000 евро за вылет в 3 раунде отбора Лиги конференций
Ворскла заработала 450 тысяч евро
– 100 000 евро за игру в 2 раунде отбора Лиги конференций
– 350 000 евро за вылет во 2 раунде отбора Лиги конференций
Источник: Fotcalc
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес Украине больше всего, Динамо хуже СК Днепр-1, зависимость от успехов Мудрика