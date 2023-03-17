Украинские клубы по-разному выступили в текущей еврокубковой кампании, что отразилось на доходах. Цифры не окончательные, но итоговые выплаты будут максимально близки к указанным.

Шахтер заработал в этом сезоне еврокубков 43 миллиона 626 тысяч евро:

– 15 640 625 евро за выход в групповой раунд Лиги чемпионов

– 2 800 000 евро за победу над Лейпцигом

– 2 790 000 евро за три ничьи с Селтиком и Реалом

– 20 466 000 евро за клубный коэффициент в ЛЧ

– 229 480 евро нераспределенных денег

– 500 000 евро за плей-офф раунд Лиги Европы

– 1 200 000 евро за 1/8 финала Лиги Европы

Динамо заработало за сезон 12 миллионов 670 тысяч евро (в прошлом был 31 миллион из-за участия в Лиге чемпионов):

– 5 000 000 евро за вылет в плей-офф отбора Лиги чемпионов

– 3 632 800 евро за попадание в группу Лиги Европы

– 210 000 евро за ничью с АЕКом

– 3 828 000 евро за клубный коэффициент в ЛЕ

СК Днепр-1 заработал в текущих еврокубках 6 миллионов 82 тысячи евро:

– 100 000 евро за игру в плей-офф отбора Лиги Европы

– 2 937 500 евро за попадание в группу Лиги конференций

– 1 500 000 евро за три победы над Аполлоном и Вадуцом

– 166 000 евро за ничью с Вадуцом

– 578 500 евро за клубный коэффициент в ЛК

– 175 350 евро нераспределенных денег

– 325 000 евро за второе место в группе ЛК

– 300 000 евро за плей-офф ЛК

Заря заработала 650 тысяч евро

– 100 000 евро за игру в 3 раунде отбора Лиги конференций

– 550 000 евро за вылет в 3 раунде отбора Лиги конференций

Ворскла заработала 450 тысяч евро

– 100 000 евро за игру в 2 раунде отбора Лиги конференций

– 350 000 евро за вылет во 2 раунде отбора Лиги конференций

Источник: Fotcalc

Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес Украине больше всего, Динамо хуже СК Днепр-1, зависимость от успехов Мудрика