"Так случилось, что я решил написать Шахтеру и мне ответили. Меня пригласили на матч в роли фотографа.

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Я раньше наблюдал за профессиональными фотографами, и мне стало интересно. Поэтому тоже начал фотографировать спорт. Мне нравится Шахтер. Это талантливая команда с замечательными болельщиками, она хорошо играет в футбол", – сказал Тимон в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, на клубную почту Шахтера пришло письмо, в котором 12-летний парень рассказал, что мечтает стать фотографом, очень любит футбол и хочет попробовать себя на матчах Шахтера в Лиге Европы в роли фотокорреспондента. Он попросил выдать ему аккредитацию на поединок 1/8 финала ЛЕ против Фейеноорда (который проходил в Варшаве). В клубе решили пойти на встречу юноше и аккредитовали его вместе с отцом Ареком, чтобы мечта парня осуществилась.

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