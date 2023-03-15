Наставник Зари Патрик ван Леувен, который в свое время работал тренером Фейеноорда, оценил шансы "горняков" на выход в четвертьфинал второго по силе еврокубка.

"Шахтер добился хорошего результата в первом матче. Конечно, "горнякам" немного не повезло в конце игры, когда Фейенорд забил гол, но ничейный счет позволяет надеяться, что все можно исправить во второй игре.

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Плюсом еще будет возвращение трех футболистов линии защиты (Конопли, Бондаря и Михайличенко, – прим.), которые не играли в Варшаве из-за перебора желтых карточек. Недавний поединок дончан в Ренне показывает, что и в гостях можно добиваться результата", – сказал ван Леувен в комментарии Sportarena.

Напомним, первый поединок между Шахтером и Фейеноордом завершился со счетом 1:1. Ответный матч состоится в четверг, 16 марта. Начало встречи в 19:45.

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