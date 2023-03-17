"У Рахима Стерлинга проблемы с подколенным сухожилием. Это не слишком серьезно, но он пропустит игру на выходных. То же с Мэйсоном Маунтом. Он также не поедет в сборную Англии. Тьягу Силва и Аспиликуэта не сыграют в этом туре. А вот у Н'Голо Канте есть шанс вернуться в состав.

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Тренеры до меня высоко отзывались о Н'Голо, потому что он самый лучший игрок. Его нам очень не хватало. Для нас это отлично, что он вернулся, и мы должны помнить, что у него была длительная травма. Мы должны принять меры, чтобы ускорить его возвращение на поле", – цитирует наставника "синих" Football London.

Напомним, что Челси сыграет против команды Миколенко в 28-м туре АПЛ. Матч запланирован на 18 марта. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени.

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