Защитнику Осиека Евгению Чеберко не спустили с рук его недавнюю выходку, благодаря которой он хотел сменить клуб.

Чеберко отказался ехать с командой Осиека на гостевой матч против Риеки, поскольку имеет предложение из клуба МЛС. Клуб строго наказал украинца за такой бунт, сообщает sportske.jutarnji.hr.

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"Евгений Чеберко был оштрафован в соответствии с регламентом клуба и будет тренироваться отдельно от команды до дальнейшего уведомления после того, как сказал тренеру Боримиру Перковичу, что не готов играть матч против Риеки, и не хочет ехать с командой.

Осиек всегда правильно относился к игроку в выполнении его обязательств, финансовых долгов к тому же не имеет, большую отзывчивость проявлял в ситуации, когда его родина была охвачена вихрем войны, и в знак поддержки по той же причине он был капитаном команды на матч против Вараждина.

Единственное, о чем мы просили взамен, так это о профессиональном отношении, которого, очевидно, накануне одной из важнейших игр сезона мы не получили. Какими бы требовательными ни были результаты, любой вид шантажа, игры на репутации клуба или постановка собственных интересов выше интересов Осиека недопустимы", – говорится в комментарии клубного руководства Осиека.

В нынешнем сезоне Чеберко провел на поле 1343 минуты, результативными действиями не отличался. Защитник имеет один матч за сборную Украины – обидные 1:7 от французов в спарринге 2020 года.

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