Шедевр Алефиренко в видеообзоре поединка Ингулец – Черноморец – 1:2
19 марта 17:30 - Читати українською
Черноморец победил Ингулец в поединке 18-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ингулец – Черноморец на "Футбол 24".
завершено
Гай Хадида 2’
2’ Гай Хадида
Уже на 2 минуте одесситы заработали пенальти – Бадибангу сбил голкипер, а Хадида реализовал пенальти. Перед перерывом Алефиренко красиво удвоил преимущество, эффектно перебросив голкипера в касание.
Черноморец на выезде одолел Ингулец – первое поражение Ковальца, гол плюс пас дебютанта
Ингулец начал прижимать соперника уже под конец игры и сумел отквитать один мяч – Головкин коварным ударом сократил отставание.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter