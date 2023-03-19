Черноморец победил Ингулец в поединке 18-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ингулец – Черноморец на "Футбол 24".

Уже на 2 минуте одесситы заработали пенальти – Бадибангу сбил голкипер, а Хадида реализовал пенальти. Перед перерывом Алефиренко красиво удвоил преимущество, эффектно перебросив голкипера в касание.

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Ингулец начал прижимать соперника уже под конец игры и сумел отквитать один мяч – Головкин коварным ударом сократил отставание.