Сборная Франции одержала вторую подряд "сухую" победу в отборе к Евро-2024 – после разгрома Нидерландов следующий соперник – Ирландия – была обыграна с более скромным счётом. Как отметили журналисты L'Equipe, "Ле блё" победила команду Стивена Кенни со счётом 1:0 благодаря Меньяну и Павару.

Евро-2024, отбор: победный шедевр Франции, Польша впервые выиграла с Сантушем, погром от Нидерландов и сенсация

2900 болельщиков сборной Франции смотрели, как на 50-й минуте универсальный защитник Баварии совершает перехват и что силы бьёт под перекладину. Согласно Opta, только два защитника забивали за сборную Франции из-за пределов штрафной в ХХI веке – Кристоф Жалле и собственно Бенжамен Павар. Вот только для последнего этот гол стал уже вторым таковым.