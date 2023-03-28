Шедевр чемпиона мира в видеообзоре матча Ирландия – Франция – 0:1
Франция одолела Ирландию в матче 2 тура группового этапа отбора к Евро-2024 (1:0). Смотрите видеообзор поединка на Футбол 24.
Сборная Франции одержала вторую подряд "сухую" победу в отборе к Евро-2024 – после разгрома Нидерландов следующий соперник – Ирландия – была обыграна с более скромным счётом. Как отметили журналисты L'Equipe, "Ле блё" победила команду Стивена Кенни со счётом 1:0 благодаря Меньяну и Павару.
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2900 болельщиков сборной Франции смотрели, как на 50-й минуте универсальный защитник Баварии совершает перехват и что силы бьёт под перекладину. Согласно Opta, только два защитника забивали за сборную Франции из-за пределов штрафной в ХХI веке – Кристоф Жалле и собственно Бенжамен Павар. Вот только для последнего этот гол стал уже вторым таковым.