УЕФА завершил голосование за самый красивый мяч в ответных матчах 1/8 финала самого престижного евротурнира.

Брюгге уступил Бенфике 1:5 (0:2 в первом поединке) и прекратил выступления в Лиге чемпионов. Единственным утешением бельгийцев стал гол Бьорна Мейера на последних минутах.

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19-летний защитник в одно касание пробил после передачи Тейджона Бьюкенена. Мяч за фантастической траекторией залетел в дальний угол ворот. Этот гол и был признан лучшим в течение недели.

Конкурентами в борьбе за награду были форвард Бенфики Гонсалу Рамуш, вингер Баварии Серж Гнабри и представитель Челси Рахим Стерлинг.

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