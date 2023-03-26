"Футбол до сих пор остается спортом номер один в Украине. Он помогает людям справляться с тем, через что они проходят. Чемпионат проводят, несколько команд вышли в еврокубки, это очень помогло. Англия чрезвычайно поддерживала нас в течение последнего года. Они продемонстрировали солидарность и доброту. Думаю, атмосфера будет очень эмоциональной и теплой для украинских болельщиков и команды.

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Все, от правительства Великобритании до гражданского общества, нам показали большую поддержку с начала войны. Я иду на матч, это, несомненно, будет великий день для наших наций. У меня был шок в первый день войны, мне было невозможно поверить, что это происходит на самом деле. После того, как российские войска ушли из Бучи, я тоже был в шоке, увидев ужасы войны, преступления, столько страшных моментов мы пережили с февраля прошлого года.

Англия сильная, но наша команда готова показать, что собой представляет. Это, несомненно, будет особенный день. Нет хороших или плохих моментов для встречи с Англией, поскольку они очень сильны, несмотря ни на что. Но нашим игрокам не нужна дополнительная мотивация. Они знают, почему будут на поле", – рассказал Шевченко в комментарии BBC.

Добавим, что поединок Англия – Украина состоится на Уэмбли уже сегодня, 26 марта, начало в 19:00. Этим матчем "сине-желтые" начинают борьбу за путевку на Евро-2024.

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