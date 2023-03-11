Очередное видео – о лучших бомбардирах Лиги чемпионов с украинским паспортом. Конечно, здесь нет конкурентов у Андрея Шевченко, входящего в топ-10 голеадоров за всю историю турнира. Однако Сергей Ребров на втором месте тоже чувствует себя очень уверенно. Среди тех, кто до сих пор в игре, самые большие шансы попасть в топ-5 у Михаила Мудрика и Романа Яремчука, которым нужно еще по 4 гола, чтобы догнать Жуниора Мораеса. Смотрите видео на нашем YouTube.

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