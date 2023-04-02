Экс-форвард "синих" Андрей Шевченко поддержал Михаила Мудрика, который никак не может заиграть в лондонском клубе.

"Считаю, что Челси в лице Мудрика приобрел талантливого футболиста в тот момент, когда он еще очень молод. Это инвестиция в будущее.

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Мудрик только начинает свой путь в большом футболе. И он является частью амбициозного проекта. Считаю, что Мудрик в надежных руках. Решение Челси заполучить его прямо сейчас было связано с тем, насколько сильно клуб верит в талант Михаила", – цитирует Шевченко Goal.

Напомним, Мудрик провел за Челси 8 матчей, в которых отметился 1 ассистом. Накануне украинец провел 57 минут против Астон Виллы и запомнился двумя провальными выходами один на один.

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