Андрей Шевченко был рядом со сборной Украины во время матча отбора на Евро-2024 против Англии (0:2).

Экс-рулевой "сине-желтых" также прибыл на Уэмбли и вместе со Стивеном Джеррардом работал экспертом для Channel 4. После матча Шевченко попросили оценить выступление бывших подопечных.

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"Мне очень приятно, что болельщики ценят усилия игроков. Англия была гораздо лучше и качественнее, но мне понравился подход нашей команды. Мы уходим с высоко поднятой головой. Украина показала хорошую борьбу", – цитирует Шевченко Sky Sports.

Напомним, легенда возглавлял сборную Украины в течение 2016-2021 годов, а затем были неудачные 2 месяца в итальянской Дженоа. Обладатель "Золотого мяча" уже больше года активно занимается гуманитарной деятельностью, используя свой авторитет для информационной поддержки Украины в войне с Россией.

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