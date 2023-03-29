Во вторник, 28 марта, в Варшаве состоялся предпоказ документального фильма о жизни форварда Барселоны и сборной Польши. Лента "Левандовски. Неизвестный" стала первой картиной польского отделения Amazon Prime и рассказывает историю восхождения Роберта на футбольный Олимп.

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Премьеру посетили много знаменитостей, среди которых президент Барселоны Жоан Лапорта и спортивный директор "блаугранас" Матеу Алемани. Компанию им составил известный агент Пини Захави, который занимается делами поляка. Посетил мероприятие и обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко.

Напомним, документалку начали снимать, еще когда Левандовски выступал за Баварию. Изначально премьера была назначена на 2022 год, но фильм увидит свет только 31 марта этого года.

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