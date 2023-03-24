Бывший игрок и тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко удосужился вживую просмотреть товарищеский матч с Брентфордом Б (2:0).

Подопечные Руслана Ротаня провели контрольный поединок со второй командой "пчел", победив со счетом 2:0 благодаря голам Сватка и Судакова.

Пушка Судакова в видеообзоре матча Брентфорд – Украина – 0:2

За дуэлью с трибун арены ФК Уимблдон наблюдал Андрей Шевченко, сообщает сайт клуба. Легенде украинского футбола компанию составил Александр Зинченко, которому тренерский штаб предоставил отдых.

Впереди у сборной Украины первый поединок в квалификации Евро-2024 против Англии. Матч состоится 26 марта в 19:00 на Уэмбли.

Украина обыграла Брентфорд в тайном спарринге перед Англией – гол дебютанта принес Ротаню первую победу