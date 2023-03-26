В субботу, 25 марта, прошли очередные матчи в третьем дивизионе чемпионата Испании. Кордоба принимала Ферроль. Игра началась очень резво и уже к 10 минуте команды обменялись забитыми мячами. Казалось, что зрителей ждет голевая феерия, но впоследствии произошел случай, заставивший всех волноваться.

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На 11-й минуте полузащитник хозяев Драгиша Гудель упал в обморок. Медицинский персонал обеих команд быстро начал проводить реанимационные действия. Футболисту также помогал кардиолог, решивший посетить встречу между двумя командами. Еще до приезда кареты скорой помощи игрок пришел в себя. Врачи решили госпитализировать Гуделя, но после шокового состояния он пытался вернуться на поле и продолжить игру. Позже стало известно, что у него останавливалось сердце. Для реанимации футболиста дважды использовали дефибриллятор.

Dragi Gudelj, irmão de Nemanja, desmaiou sozinho em campo e chegou-se a temer o pior, com os médicos a tentar reanimá-lo.



Ao entrar para a ambulância, o jogador levantou-se e tentou voltar ao jogo pic.twitter.com/3lv0mNVby5 — B24 (@B24PT) March 25, 2023

Игрок Кордобы был доставлен в университетскую больницу королевы Софии. Состояние Гуделя стабильное, в ближайшие дни футболисту придется пройти обследование, сообщает его клуб. Драгиша Гудель – брат футболиста Севильи Неманьи Гуделя, который находится сейчас в расположении сборной Сербии.

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