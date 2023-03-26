Футболист хотел продолжать игру после остановки сердца и потери сознания – потрясающий случай в Испании
Полузащитник Кордобы Драгиша Гудель испугал свою команду, потеряв сознание во время встречи.
В субботу, 25 марта, прошли очередные матчи в третьем дивизионе чемпионата Испании. Кордоба принимала Ферроль. Игра началась очень резво и уже к 10 минуте команды обменялись забитыми мячами. Казалось, что зрителей ждет голевая феерия, но впоследствии произошел случай, заставивший всех волноваться.
Умер легендарный защитник Кривбасса, который был начальником команды криворожцев
На 11-й минуте полузащитник хозяев Драгиша Гудель упал в обморок. Медицинский персонал обеих команд быстро начал проводить реанимационные действия. Футболисту также помогал кардиолог, решивший посетить встречу между двумя командами. Еще до приезда кареты скорой помощи игрок пришел в себя. Врачи решили госпитализировать Гуделя, но после шокового состояния он пытался вернуться на поле и продолжить игру. Позже стало известно, что у него останавливалось сердце. Для реанимации футболиста дважды использовали дефибриллятор.
Игрок Кордобы был доставлен в университетскую больницу королевы Софии. Состояние Гуделя стабильное, в ближайшие дни футболисту придется пройти обследование, сообщает его клуб. Драгиша Гудель – брат футболиста Севильи Неманьи Гуделя, который находится сейчас в расположении сборной Сербии.
"Некоторые думают, что это хулиганы. На самом деле – это великие люди": истории футбольных фанатов, отдавших жизнь за Украину