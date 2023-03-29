Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании пожаловался на игру соперника после поражения от Шотландии в отборочном матче к Евро-2024 (0:2).

"Шотландцы постоянно затягивали время и провоцировали нас, они всегда падали на газон. Для меня это не футбол, а полный отстой. Судья должен был отреагировать на такое поведение, но он не стал этого делать.

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Мы создали достаточно моментов, чтобы победить, но пропустили лёгкие голы. Это футбол – если ты пропускаешь такие мячи, соперник тебя накажет. Но мы запомним это и проведём работу над ошибками", – цитирует Родри Yahoo Sport.

А вот защитник-дебютант "Фурии Рохи" Давид Гарсия обвинил в плохом результате своей команды высоту газона на Хэмпден Парк. "Трава была слишком высокой, и это стоило нам поражения", – заявил игрок Осасуны в комментарии Marca.

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