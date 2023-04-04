Поражение от берлинского Униона со счётом 0:3 в матче 26 тура Бундеслиги стало для руководителей Штутгарта последней каплей. Бруно Лаббадия, который заступил на пост главного тренера в начале декабря, был отправлен в отставку.

Крик Мюллера вызвал у Тухеля улыбку на пресс-конференции – видео курьёзного эпизода

Как информирует официальный сайт клуба, третьим тренером в течение сезона официально стал Себастьян Хёнесс. Он подписал контракт до лета 2025 года. Его главной задачей на остаток сезона станет спасение Штутгарта в элитном дивизионе.

После 26 туров "швабы" занимают последнее 18-е место в турнирной таблице. До спасительной зоны команду отделяет 5 очков, до зоны матчей на выбывание – 2 очка.

Напомним, что Штутгарт начинал этот сезон под руководством Пеллегрино Матараццо.

Майнц сенсационно разгромил РБ Лейпциг, Унион разбил Штутгарт, Фрайбург упустил победу над Гертой