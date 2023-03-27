Состоялись очередные поединки квалификации к чемпионату Европы 2024. Читайте отчет о поединках в группах F и G на "Футбол 24".

Отбор к Евро-2024, 1-й тур

Группа F

Австрия – Эстония – 2:1

Голы: Кайнц, 68, Грегорич, 88 – Саппинен, 25

Нереализованный пенальти: Грегорич, 17 (Австрия)

Швеция – Азербайджан – 5:0

Голы: Форсберг, 38, Мустафазаде, 65, (аг.), Дьокереш, 79, Карлссон, 88, Эланга, 89

Группа G

Черногория – Сербия – 0:2

Голы: Влахович, 78, 90+6

Венгрия – Болгария – 3:0

Голы: Вечей, 7, Собослай, 26, Адам, 39

В группе F состоялось два поединка. Австрия в волевом стиле обыграла Эстонию. Сначала Грегорич упустил возможность вывести австрийцев вперед, не реализовав пенальти. Эстонцы же до перерыва забили усилиями Саппинена. Впрочем, во втором тайме Кайнц восстановил паритет, а Грегорич принес победу в конце игры.

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Швеция же в свою очередь сокрушила Азербайджан. Ибрагимовичу не нашлось место в заявке, но это не помешало "Тре крунур" победить. Форсберг открыл счет под конец первого тайма, а во второй половине автогол Мустафазаде определил судьбу встречи. Дьокереш, а затем Карлссон и Эланга сделали счет разгромным.

Группа G. Венгрия разбила Болгарию, оформив победу еще в первом тайме. Вечей еще на 7 минуте открыл счет встречи, а Собослай и Адам до перерыва сделали преимущество разгромным. Во втором тайме команды уже не забивали.

А Сербия сумела обыграть Черногорию. Сербы больше владели мячом (65%), но точности не хватало – из 8 ударов ни один не попал в створ до 70 минуты. Влахович на 78-ой забил, как оказалось, победный мяч. А уже в компенсированное время Душан оформил дубль.

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